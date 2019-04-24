Binlerce protestocu, Sudan Askeri Geçiş Konseyinin yönetimi sivillere teslim etmesi talebiyle, Sudan Meslek Odaları ve muhalif grupların çağrısıyla ordu karargahı önünde toplandı.

Gösterilerin devam ettiği sıralarda muhalif grupların çatı oluşumu Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri, bazı rejim güçlerinin meydanı dağıtma girişiminde bulunacağını iddia ederek, tüm muhalifleri devrimlerine sahip çıkmak için meydana çağırdı ancak asker ya da sivillerden herhangi bir müdahale gelmedi.

Muhalifler yönetimin sivillere devredilmesini istiyor

Eski rejim ve askeri konsey aleyhinde sloganlar atan eylemciler, yönetim sivillere bırakılmadan alandan ayrılmayacaklarını belirtti.

Bu arada, ekmek fiyatlarındaki artış gerekçesiyle 19 Aralık'ta ülkenin kuzeyinde gösterilerin fitilinin ateşlendiği Atbera kentinden yüzlerce gösterici trenle ordu karargahı yakınlarına geldi ve protestocu gruplara destek verdi.

Sudan Askeri Geçiş Konseyi, ülkede siyasi uzlaşma sağlanması için tüm taraflarla iletişime devam ettiklerini açıklarken, Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri, devrik lider Ömer el-Beşir rejimini destekleyen Ulusal Uzlaşı Güçleri ile müzakere arzusundan dolayı Askeri Konseyi ciddiyetsizlikle itham etmiş, Konseyle her türlü müzakereyi durdurduklarını, yönetim derhal sivil hükümete devredilip tüm talepleri karşılanana dek gösterilere devam edeceklerini bildirmişti.

Muhalif parti ve grupların yönlendirdiği protestocular, 6 Nisan'da askerin, Ömer el-Beşir rejiminin devrilmesi ve hükümete baskı kurmaya yönelik harekete geçmesi için gösterilerin merkezinde bulunan ordu karargahı önündeki cadde ve buraya çıkan birçok yolu barikatlarla trafiğe kapatarak oturma eylemi başlatmıştı.

Askeri yönetimden daha önce yapılan açıklamada, göstericilerin güç kullanılarak dağıtılmayacağı ancak hayatın normal akışının engellenmesine de izin verilmeyeceği belirtilmişti. Geçen pazartesi günü asker, temizlik gerekçesiyle alandaki çadırları ve barikatları kaldırmak istemiş ancak göstericilerin tepkisi üzerine geri adım atmıştı.

Sudan'da askeri yönetim, iki gün önce de başkent Hartum'taki protestoculardan sokaklardaki barikatları kaldırmalarını istemişti.

Askeri konseyi eski rejimin devamı olarak gördüklerini, artık tanımadıklarını belirten muhalif gruplar, perşembe günü sivil bir yönetimin açıklanacağını duyurmuştu.

Sudan'da 19 Aralık’ta ekonomik kriz sebebiyle başlayan gösterilerin hızla başkent Hartum ve ülke genelinde rejim karşıtlığına dönüşmesinin ardından ordunun 11 Nisan’da yönetime el koyduğunu açıklamasıyla 30 yıllık Ömer el-Beşir dönemi sona ermişti.

Sudan Savunma Bakanı Avad bin Avf, devlet televizyonunda Yüksek Güvenlik Konseyi Başkanı sıfatıyla yaptığı konuşmada, ordunun ülke yönetimine el koyduğunu, iki yıllık geçiş döneminin başladığını ve Ömer el-Beşir'in tutuklandığını duyurmuştu.

Ancak bin Avf, Sudan'da Askeri Geçiş Konseyi Başkanı sıfatıyla yemin etmesinin üzerinden 24 saat geçmeden görevini bıraktığını ve yerine Abdulfettah el-Burhan'ı seçtiğini açıklamıştı.

Bin Avf'ın görevi bırakmasının ardından Askeri Geçiş Konseyinin başına geçen el-Burhan, 13 Nisan'da Askeri Geçiş Konseyi adına kararname yayımlayarak 8 kişinin konsey üyeliğine atandığını duyurmuştu.

Askeri Geçiş Konseyi üyeliklerine atanan ordudan 6 kişi, emniyet teşkilatı ve istihbarattan da birer kişi yemin ederek göreve başlamıştı.

Konsey, görev süresinin en fazla 2 yıl olacağını, yönetimi en kısa sürede sivil hükümete devredeceğini açıklamıştı.

Kaynak: AA