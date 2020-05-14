Sudan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 157 yeni COVID-19 vakasının görüldüğü, 10 kişinin daha hayatını kaybettiği belirtildi.

Doğu Afrika'da koronavirüsün en fazla yayıldığı Sudan'daki vaka sayısının 1818’e çıktığı kaydedilen açıklamada, salgın nedeniyle şu ana kadar 90 kişinin yaşamını yitirdiği, 198 kişinin iyileştiği bilgisi paylaşıldı.

Afrika kıtasında toplam 69 bin 947 vaka görüldü, virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 2 bin 400’ü geçti.