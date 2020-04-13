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Sudan'da 3 hafta sokağa çıkma yasağı ilan edildi
[Fotoğraf: AA]
Doğu Afrika ülkesi Sudan'ın başkenti Hartum'da, yeni tip koronavirüsle (COVID-19) mücadele kapsamında 18 Nisan'dan itibaren 3 hafta sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
Hükümetten yapılan açıklamada, COVID-19 ile mücadelede alınan tedbirler kapsamında 18 Nisan'dan itibaren başkent Hartum genelinde 3 hafta süreyle sokağa çıkma yasağı getirildiği belirtildi.
Sudan Sağlık Bakanlığı, bugün 10 vaka tespit edildiğini, 2 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı.
Ülkede şimdiye kadar 29 vaka tespit edildi, 4 kişi yaşamını yitirdi.
Etiketler: sokağa çıkma yasağı önlem koronavirüsSon Güncelleme: 13 Nisan 2020 Pazartesi 21:21
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