Hükümetten yapılan açıklamada, COVID-19 ile mücadelede alınan tedbirler kapsamında 18 Nisan'dan itibaren başkent Hartum genelinde 3 hafta süreyle sokağa çıkma yasağı getirildiği belirtildi.

Sudan Sağlık Bakanlığı, bugün 10 vaka tespit edildiğini, 2 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı.

Ülkede şimdiye kadar 29 vaka tespit edildi, 4 kişi yaşamını yitirdi.