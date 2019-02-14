Özgürlük ve Değişim Bildirgesi'nin Sudan Meslek Grupları Birliği, Nida Sudan İttifakı, Ulusal Birlik Güçleri ve Muhalif Toplanma Koalisyonu ve bazı siyasi partilerden oluşan tarafları, başkent Hartum'un Umdurman kentindeki muhalif Milli Ümmet Partisi merkezinde ilk kez bir araya geldi.

Muhalif oluşumdan yapılan ortak açıklamada, deklarasyonun devrimi desteklemek ve halkın katılımını güçlendirmek için bir sonraki aşamayı belirlemede herkesin katılımına ve geliştirilmeye açık olduğu belirtildi.

Bu ilkelerin dayandığı esasların değişim için geniş bir katılımı ve demokratik bir alternatifi kapsadığı, bunun da rejimi yıkmak, barış, özgürlük ve adalet devleti inşa etmek için çalışmakla olacağı ifade edildi.

"Kan dökülmemesi için iktidar derhal görevi bırakmalı"

Muhalif oluşum, Sudanlıların kanının dökülmemesi için Ömer el-Beşir liderliğindeki iktidarı derhal görevi bırakmaya çağırdı.

Sudan Meslek Grupları Birliği temsilcisi Muhammed Yusuf Mustafa, birliğin bir gençlik örgütü olduğunu belirterek, ülke genelinde halkın harekete geçirilmesi ve gösterilere katılımın organize edilmesinde görev aldıklarını söyledi.

Sudan Meslek Grupları Birliği, öğretim görevlileri, öğretmenler, doktorlar, gazeteciler, eczacılar ve avukatlar gibi farklı meslek örgütlerini sosyal medya üzerinden bir araya getiriyor.

Ulusal Birlik Güçleri temsilcisi Muhammed Muhtar el-Hatib de "Özgürlük ve Değişim Bildirgesi'nin hedefi, rejimi devirmek, kurumlarını tasfiye etmek ve yolsuzlukla mücadele etmektir. Bildirge ayrıca, görev süresi 4 yıl olan bir geçiş hükümeti kurulması ve bu dönemin sonunda Sudan'ın nasıl yönetileceğinin belirleneceği ulusal bir anayasa konferansı yapılmasını hedefliyor." dedi.

Sudan'da 7 haftadır Devlet Başkanı Ömer el-Beşir'in görevi bırakması talebiyle gösteriler düzenleniyor. Sudan Devlet Başkanı Beşir ise her fırsatta reform ve iyileştirme sözü verirken, yönetimin ancak seçimlerle değişebileceğini belirtiyor. Hükümet, gösterilerde 31 kişinin öldüğünü açıklarken, Uluslararası Af Örgütü 51 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Sudan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Faysal Hasan İbrahim, geçiş hükümeti kurulması çalışmaları olduğunu yalanlamış, değişimin, gösteriler, sloganlar, yakıp yıkmak ve dış güçlerin ajandalarını uygulamakla tamamlanamayacağını söylemişti.

Kaynak:AA