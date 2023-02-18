Haber Giriş: 18 Şubat 2023 Cumartesi 15:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Stoltenberg, İsveç Başbakanı ve Finlandiya Cumhurbaşkanı ile bir araya geldi
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ittifaka üyelik başvurusu yapan İsveç'in Başbakanı Ulf Kristersson ve Finlandiya'nın Cumhurbaşkanı Sauli Niinisto ile görüştü.
Stoltenberg, iki liderle Münih Güvenlik Konferansı kapsamında, Almanya'da bir araya geldi.
Görüşmenin ardından sosyal medyadan açıklama yapan Stoltenberg, önceki gün Türkiye'yi ziyaretinin ardından İsveç ve Finlandiyalı liderlerle iyi bir görüşme yaptığını aktardı.
Stoltenberg, NATO müttefiklerinin iki ülkeyi ittifaka davet edip, tarihi bir karar aldığını belirterek "İsveç ve Finlandiya, şu anda başvuru öncesine göre daha güvende. Her iki ülkeyi tam üye olarak karşılamayı sabırsızlıkla bekliyorum" ifadelerini kullandı.
Etiketler: NATO İsveç Finlandiya Almanya
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