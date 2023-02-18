Stoltenberg, iki liderle Münih Güvenlik Konferansı kapsamında, Almanya'da bir araya geldi.

Görüşmenin ardından sosyal medyadan açıklama yapan Stoltenberg, önceki gün Türkiye'yi ziyaretinin ardından İsveç ve Finlandiyalı liderlerle iyi bir görüşme yaptığını aktardı.

Stoltenberg, NATO müttefiklerinin iki ülkeyi ittifaka davet edip, tarihi bir karar aldığını belirterek "İsveç ve Finlandiya, şu anda başvuru öncesine göre daha güvende. Her iki ülkeyi tam üye olarak karşılamayı sabırsızlıkla bekliyorum" ifadelerini kullandı.