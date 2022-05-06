Haber Giriş: 6 Mayıs 2022 Cuma 08:12Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
SpaceX Crew-3 ekibi Dünya'ya döndü
[Fotoğraf: AFP]
Amerika Birleşik Devletleri merkezli özel SpaceX şirketinin crew-3 ekibi dünyaya döndü.
Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görevli 4 astronotlu taşıyan Endurance adlı kapsül, Florida açıklarında Meksika Körfezi'ne indi.
3'ü NASA'dan, biri Avrupa Uzay Ajansı'ndan 4 astronottan oluşan ekip, 11 Kasım'da uzaya gönderilmişti.
Uluslararası Uzay İstasyonu'nda yüzlerce bilimsel deney yapan, uzay yürüyüşleri gerçekleştiren astronotlar, güneş panellerinin geliştirilmesi için de çalışmalar yürüttüler.
Ayrıca bir elektron mikroskobunu test ettiler.
Etiketler: Astronot SpaceX Uzay Çalışmaları
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