Sırplar 11 Temmuz 1995’te Bosna Hersek’in Srebrenitsa şehrinde bir soykırım gerçekleştirdi.

Sırpların yaptığı bir katliam değil soykırımdı. Bir ailedeki bütün erkekler hunharca katledildi.

Mila Hasanoviç, eşi ve üç oğlunu soykırıma kurban verdi.

Eşinin cansız bedenine hala ulaşamayan Mila nine, büyük oğlunun cenazesini 25 yıl sonra bu yıl ki törenlerde verecek toprağa.

Duygularını ise şu sözlerle anlattı:

"Çok zor çok. Nasıl biliyor musun, aynı ilk gün gibi.. Şöyle bir baktığım zaman içim yanıyor. Baksana üç erkek çocuk. Eğer çocuğunuz varsa, nasıl bir şey bilirsiniz. Üç oğlum vardı ama şimdi hiç biri yok."

Küçük oğlunu daha önce defneden Mila nine, ardından defnettiği büyük oğlunun geride bıraktığı geliniyle yaşıyor.

Sadece Mila Hasanoviç değil, yüzlerce anne evlatlarının naaşlarını bulmayı ümit ediyor.

Soykırımda ailesinden eşi ve oğlu dahil 16 kişiyi kaybeden Ayşe Bektiç ise 25 yıl sonra kimlik tespiti yapılan oğlunun cenazesini defnedecek.

"Şimdi öylece oturuyorum. Neredeyim, kiminleyim bilmiyorum. Allah kimseye böyle bir acı yaşatmasın."

11 Temmuz 1995 tarihinde Sırplar, Bosna Hersek'in Srebrenitsa kentinde, binlerce insanı vahşice katletti.

Srebrenitsa katliamında 8 binden fazla kişi yaşamını yitirdi.

Soykırım, gözü yaşlı anneleri ve aradan geçen 25 yılı geride bıraktı.