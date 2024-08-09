Soykırımcı İsrail'in Gazze'ye saldırıları devam ediyor

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail'in Gazze Şeridi'nin orta kesiminde kalan Nusayrat Mülteci Kampı'nda Matar ailesine ait evi bombaladığı kaydedildi.

Hava saldırısıyla hedef alınan evde 3 sivilin öldüğü ve yaralıların bulunduğu belirtilen haberde, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Magazi Mülteci Kampı'nda yerleşim yerlerine hava saldırılarının düzenlenmesi sonucu 2 Filistinlinin yaşamını yitirdiği ve çok sayıda kişinin yaralandığı ifade edildi.

İsrail savaş uçaklarının, Gazze'nin kuzeyinde yer alan Cibaliya Mülteci Kampı'ndaki bir evi bombaladığı bilgisi de paylaşılırken, bu saldırıda da 3 sivil öldü ve yaralılar bulunuyor.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus ve Refah kentlerine de İsrail'in yoğun saldırılarına maruz kaldığı belirtilen haberde, Han Yunus ve Refah bölgelerine yönelik saldırılarda can kayıplarının olduğu vurgulandı.

Katil İsrail'in Gazze'deki katliamında son durum

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 306 gündür aralıksız devam eden saldırılarına ilişkin bilgi verildi.

Açıklamaya göre, İsrail ordusu son 24 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda "2 katliam" gerçekleştirdi, bu saldırılarda 24 Filistinli daha hayatını kaybetti, 110 Filistinli yaralandı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 39 bin 677'ye, yaralı sayısının da 91 bin 645'e yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hala enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Yollar bombalandığı için gerekli gıda ulaştırılamıyor

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq Gazze'de İsrail ordusunun tüm yolları ve geçiş noktalarını bombaladığı için BM Dünya Gıda Programı (WFP) yönetimindeki konvoyların Filistinlilere gerekli gıdayı ulaştıramadığını kaydetti.

Haq, "Devam eden düşmanlıkların yollara zarar verdiğini, kamu düzeni ve güvenliği eksikliğinin Gazze'de gıda taşımacılığı operasyonlarını ciddi şekilde engellediğini" ifade etti.

WFP'nin temmuzda Gazze'de yaklaşık 1 milyon kişiye ulaşabildiğini belirten Haq, "tahliye emirleri ve altyapıdaki hasar nedeniyle" gıda dağıtım noktalarının sayısının azalmaya devam ettiğine dikkati çekti.

Haq, bu nedenle Gazze'de gıda sıkıntısı çeken insan sayısının 600 bine ulaşmasının beklendiğini kaydetti.