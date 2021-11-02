Birleşmiş Milletlere (BM) bağlı Uluslararası Göç Örgütünün yayımladığı rapora göre, Yemen'in Afrika Boynuzu ile Suudi Arabistan arasındaki doğu göç yolu boyunca önemli bir geçiş noktası olmaya devam etti.

Raporda, "Ocak-Eylül 2020 arasında 32 bin 122 göçmenin ulaştığı Yemen'e bu yıl aynı dönemde 16 bin 349 yeni göçmen geldi. Yemen'e gelen göçmenlerin çoğu, ciddi tehlikelerle karşı karşıya kalıyor." değerlendirmesi yapıldı.

Körfez ülkelerine geçmek isteyen düzensiz göçmenlerin güzergahı

Yemen, özellikle Etiyopya ve Somali başta olmak üzere Afrika Boynuzu ülkelerinden gelen ve Suudi Arabistan gibi Körfez ülkelerine geçmek isteyen Afrikalı düzensiz göçmenlerin güzergahı olarak kullanılıyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen, yaklaşık 7 yıldır İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalara sahne oluyor.