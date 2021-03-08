Haber Giriş: 8 Mart 2021 Pazartesi 13:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Somaliland'da okul yangını: 49 yaralı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Somali'nin özerk bölgesi Somaliland'ın başkenti Hargeysa'da bir okulda çıkan yangında 49 kişi yaralandı.
Somaliland İtfaiye Teşkilatı, yaptığı açıklamada, Dini Çalışmalar Enstitüsü'nde çıkan yangında 40 kadın ve 8 erkek ile 1 itfaiye memurunun yaralandığını duyurdu.
Enstitüde eğitim gören yüzlerce öğrencinin Somaliland İtfaiyesi tarafından kurtarıldığı ifade edilen açıklamada, yangının çıktığı binanın 2 katlı ve 20 odalı olduğu, içerisinde bir de caminin bulunduğu bilgisi paylaşıldı.
Polis yangının nedenini araştırmak için soruşturma başlattı.
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