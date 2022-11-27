Terör örgütü Eş-Şebab, Somali’deki terör saldırılarına devam ediyor. Teröristler bu kez başkent Mogadişu’da Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınlarında bulunan ve hükümet yetkilileri tarafından kullanılan oteli hedef aldı.

Polis, saldırganların oteli patlayıcı ve silahlarla bastığını açıkladı. Saldırının ardından bölgeden dumanlar yükseldi. Somali Çevre ve İklim Değişikliği Bakanı Adam Aw Hirsi, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, otele düzenlenen saldırıdan sağ kurtulduğunu duyurdu.

Yetkililer, saldırıdaki can kaybı ve yaralı sayısına ilişkin henüz açıklama yapmadı.