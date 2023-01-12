Haber Giriş: 12 Ocak 2023 Perşembe 20:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Somali'de terör örgütü Eş-Şebab bağlantılı 250 banka hesabı kapatıldı
[Fotograf: Reuters]
Somali'de Eş-Şebab terör örgütüyle bağlantılı olduğu belirlenen 250 banka hesabı kapatıldı.
Somali'de banka hesaplarına yönelik soruşturma başlatıldı.
Soruşturma sonucunda Eş-Şebab ile bağlantılı olduğu tespit edilen 250 banka hesabı kapatıldı
Somali Başbakanı Hamza Abdi Barre, soruşturma ile ilgili basına yaptığı açıklamada, banka hesaplarına yönelik incelemenin devam ettiği ve daha fazla hesabın kapatılacağı bilgisini paylaştı.
Somali hükümeti, Hiran ve Orta Şabel bölgelerinden Eş-Şebab'ı çıkarmaya çalışırken, terör örgütü, köylerde ve kırsalda toplanarak saldırılarını sürdürüyor.
Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, terör örgütü Eş-Şebab'ı tüm ülkeden temizleyene kadar operasyonları durdurmayacaklarını duyurmuştu.
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