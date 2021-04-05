Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisinin (OCHA) hazırladığı bültene göre, Somali eyaletinin 74 bölgesinde kuraklık sorunu giderek büyüyor.

Dawa, Liban, Afdher, Shabelle, Siti ve Jarar kuraklıktan en fazla etkilenen bölgeler olurken, buralardaki geleneksel su kaynakları da kurumuş durumda. Su ihtiyacı, şu anda kısıtlı sayıdaki kuyulardan karşılanmaya çalışılıyor.

Halka tankerle su ulaştırılabilmesi ve yardım çalışmaları için ihtiyaç duyulan miktar yaklaşık 65 milyon dolar.

"Susuzluktan ölümler başlayabilir"

Öte yandan, Somali'deki muhalif Ogaden Ulusal Kurtuluş Cephesi (ONLF), acil müdahalede bulunulmadığı takdirde insanların susuzluktan ölmeye başlayacağı uyarısında bulundu.

ONLF, Twitter'dan yaptığı açıklamada, hayvanların ölmeye başladığını belirterek, yetkililere ve uluslararası topluma acil yardım çağrısı yaptı.