Haber Giriş: 26 Şubat 2023 Pazar 17:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Somali'de helikopter kazası: 3 ölü
[Fotograf: TRT Haber]
Afrika Birliği barış gücüne ait bir helikopterin Somali'de düşmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.
Afrika Birliği Somali Geçiş Misyonu (ATMIS) açıklamasına göre, ülkenin Aşağı Şabel bölgesinde yaralı ve ölü tahliyesi tatbikatı için görev icra eden bir helikopter düştü.
Açıklamada, helikopterdeki 11 kişiden 3'ünün hayatını kaybettiği, yaralanan 8 kişinin de acil müdahale için başkent Mogadişu'ya taşındığı bilgisi verildi.
Kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.
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