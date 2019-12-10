Dünya
Somali'de Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na silahlı saldırı10 Aralık 2019 Salı 20:49 - Son Güncelleme 10 Aralık 2019 Salı 20:58
Somali'de silahlı bazı kişilerin Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na saldırı düzenlediği bildirildi.
[Harita: TRT Haber]
Komiser Muhammed Hüseyin, yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı Sarayı ve ofisine saldırı girişiminde bulunan 5 silahlı kişinin, sarayın dışındaki güvenlik güçlerine de saldırdığını belirtti.
Hüseyin, güvenlik güçlerinin saldırıyı püskürttüğünü ve silahlı 3 kişinin etkisiz hale getirildiğini kaydetti.
Saldırganlardan ikisinin ise bölgedeki bir otel yakındaki parka kaçtığını aktaran Hüseyin, saldırganların otele girmeyi başaramadığını ve halen silahlı çatışmaların devam ettiğini vurguladı.
Kaynak: AA
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