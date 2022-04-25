Haber Giriş: 25 Nisan 2022 Pazartesi 14:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Somali'de bombalı saldırı: 7 ölü
[Grafik: TRT Haber]
Somali'de düzenlenen bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybetti.
Yerel basındaki habere göre, saldırı, başkent Mogadişu'nun Banadir bölgesinde bir askeri aracın geçişi sırasında düzenlendi.
Yola döşenen patlayıcının infilak etmesiyle 7 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Patlama esnasında bölgedeki bazı dükkanlar da hasar gördü.
Saldırıyı Eş-Şebab terör örgütünün üstlendiği açıklandı.
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