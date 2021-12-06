İsrail askerleri Batı Şeria’da bir Filistinliyi öldürdü

Saldırıyı Eş-Şebab terör örgütünün üstlendiği açıklandı. Eş-Şebab, Somali'de sık sık güvenlik güçlerini ve sivilleri hedef alan saldırılar düzenliyor.

Saldırıda hayatını kaybedenlerden birinin asker olduğu bilgisini paylaşan Muhammed, 6 kişinin de yaralandığını kaydetti.

Baidoa bölgesi Polis Müdürü Ömer Muhammed, saldırının ülkenin güneyindeki Güney-Batı eyaletinde faaliyet gösteren kalabalık bir restoranda gerçekleştirildiğini açıkladı.

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