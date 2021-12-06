Haber Giriş: 6 Aralık 2021 Pazartesi 08:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Somali'de bombalı saldırı: 5 ölü
Somali'de bir restorana düzenlenen bombalı saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.
Baidoa bölgesi Polis Müdürü Ömer Muhammed, saldırının ülkenin güneyindeki Güney-Batı eyaletinde faaliyet gösteren kalabalık bir restoranda gerçekleştirildiğini açıkladı.
"5 kişi hayatını kaybetti"
Muhammed, "Kamufle edilerek restorana sokulan bombanın patlaması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti" dedi.
Saldırıda hayatını kaybedenlerden birinin asker olduğu bilgisini paylaşan Muhammed, 6 kişinin de yaralandığını kaydetti.
Saldırıyı Eş-Şebab terör örgütünün üstlendiği açıklandı. Eş-Şebab, Somali'de sık sık güvenlik güçlerini ve sivilleri hedef alan saldırılar düzenliyor.
Etiketler: Somali Terör Saldırısı
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