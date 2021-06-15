Haber Giriş: 15 Haziran 2021 Salı 11:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Somali'de askeri eğitim merkezine saldırı
[Fotoğraf: Reuters]
Somali'de bir askeri eğitim merkezine düzenlenen intihar saldırısında en az 10 askerin hayatını kaybettiği bildirildi.
Polis yetkilisi Abdifatah Hasan, saldırının, başkent Mogadişu'nun Wadajir bölgesindeki General Dhagabadan askeri tesisinde sabah saatlerinde düzenlendiğini açıkladı.
Yerel medyada çıkan haberlere göre, eğitim alan askerlerin arasında bulunan bir kişinin üzerindeki bombayı patlattığı saldırıda en az 10 asker öldü, çok sayıda asker yaralandı.
Saldırıdan Eş-Şebab terör örgütü sorumlu tutuluyor.
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