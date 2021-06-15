Polis yetkilisi Abdifatah Hasan, saldırının, başkent Mogadişu'nun Wadajir bölgesindeki General Dhagabadan askeri tesisinde sabah saatlerinde düzenlendiğini açıkladı.

Yerel medyada çıkan haberlere göre, eğitim alan askerlerin arasında bulunan bir kişinin üzerindeki bombayı patlattığı saldırıda en az 10 asker öldü, çok sayıda asker yaralandı.

Saldırıdan Eş-Şebab terör örgütü sorumlu tutuluyor.