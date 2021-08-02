Haber Giriş: 2 Ağustos 2021 Pazartesi 16:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Somali'de 12 yerleşim yeri, terör örgütü Eş-Şebab'ın elinden geri alındı
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Somali ordusu, Galgumud eyaletinde yürüttüğü askeri operasyonda, 4 kasaba ve 8 köyü, terör örgütü Eş-Şebab'ın elinden geri aldı.
Somali Ulusal Televizyonunun (SNTV) haberine göre, yaklaşık 3 hafta önce Mudog bölgesinde başlatılan operasyonda, 200'den fazla Eş-Şebab militanı etkisiz hale getirildi.
Operasyonda, Eş-Şebab'ın kullandığı 16 üs imha edilirken, 4 kasaba ve 8 köy de terör örgütünün elinden geri alındı.
Somali ordusu, ülkenin farklı bölgelerinde, son aylarda ter ör örgütüne yönelik operasyonlarını arttırdı.
Etiketler: Somali
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