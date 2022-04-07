Haber Giriş: 7 Nisan 2022 Perşembe 11:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Somali Başbakanı, Afrika Birliği özel temsilcisini "istenmeyen kişi" ilan etti
[Fotoğraf: Reuters]
Somali Başbakanı Muhammed Hüseyin Roble, Afrika Birliği Somali Özel Temsilcisi Francisco Madeira'yı istenmeyen kişi ilan etti, karar Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu'nun tepkisine yol açtı.
Roble'nin ofisinden yapılan açıklamada, Madeira'nın pozisyonuna yakışmayan eylemlerde bulunduğu belirtilerek, Madeira'nın istenmeyen kişi ilan edildiği, 48 saat içinde ülkeyi terk etmesi istendiği kaydedildi.
Cumhurbaşkanı Fermacu'dan tepki gecikmedi
Cumhurbaşkanı Fermacu ise Başbakan Roble'ye tepki gösterdi.
Fermacu, Afrika Birliği temsilcisi Madeira'nın yanlış bir eylemde bulunduğuna ilişkin bilgi sahibi olmadığını söyledi.
Başbakan Roble'nin böyle önemli bir kararı alma yetkisi olmadığını ifade eden Fermacu, Dışişleri Bakanlığına Afrika Birliğinden özür dilenmesi talimatı verdiğini kaydetti.
Ülkede yetki tartışmaları sürüyor
Ülkede başbakan ve cumhurbaşkanı arasında aylardır yetki tartışması yaşanıyor.
Cumhurbaşkanının görev süresinin dolmasının ardından seçim döneminde yetkileri genişletilen başbakan tek başına aldığı kararlarla Fermacu'nun tepkisini çekiyor.
Somali'de 1 yıldır tamamlanmayan seçim sürecinin bu ay bitmesi bekleniyor.
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