Haber Giriş: 4 Kasım 2021 Perşembe 22:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Somali Afrika Birliği temsilcisini "istenmeyen kişi" ilan etti
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Somali, Afrika Birliği Komisyonu Özel Temsilci Yardımcısı Simon Mulongo'yu istenmeyen kişi ilan etti. Mulongo'ya ülkeyi terk etmesi için 7 gün mühlet verildi.
Somali Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Afrika Birliği Komisyonu Özel Temsilci Yardımcısı Simon Mulongo'nun Afrika Birliği Somali Misyonunun (AMISOM) yetki alanı ve Somali'nin güvenlik stratejisiyle bağdaşmayan faaliyetlerde bulunduğu belirtildi.
İstenmeyen kişi ilan edilen Mulongo'ya ülkeyi terk etmesi için 7 gün mühlet verildi.
2007'den beri Somali'de görev yapıyor
Bakanlık, Mulongo'nun ne tür faaliyetlerde bulunduğuna ilişkin detaylı bilgi ise paylaşmadı.
Terör örgütü Eş-Şebab'a karşı mücadele veren AMISOM güçleri, 2007'den bu yana Somali'de görev yapıyor.
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