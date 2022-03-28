Bulgaristan Başbakanı Kiril Petkov, bugün başkent Sofya‘da Kuzey Makedonya, Romanya ve Karadağlı mevkidaşları Dimitar Kovaçevski, Nicolae Ciuca ile Zdravko Krivokapic’i ağırladı.

Toplantının ana gündem maddesi, Rusya-Ukrayna savaşıydı.

Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sonrasında oluşan güvenlik endişesi, küresel enerji krizi ve ekonomi konuları da ele alındı.

Görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenlendi.

Rusya'nın yasa dışı işgali kınandı

NATO üyesi dört ülkenin hükümet başkanları, Ukrayna ile dayanışma mesajı verdi.

Katılımcı ülkelerin, Ukrayna'daki savaşı Rusya'nın yasa dışı işgali olarak kınadığı hatırlatıldı.

Bölgesel anlamda potansiyel risk ve tehditleri belirlemeyi hedefleyen toplantıda, alınacak önlemler konusunda Güneydoğu Avrupa ülkeleri arasında daha sağlıklı bir koordinasyon sağlanması konusu ele alındı.

Avrupa ve Batı Balkanlar'daki demokratik süreçler için gerçek bir tehdit olan Rusya kaynaklı yanlış bilgilere karşı uyanık olunmasının önemi vurgulandı.

NATO’nun son üyesi olan Kuzey Makedonya’nın Başbakanı Kovacevski, bu kriz döneminde İttifak’a üye olmanın büyük bir ayrıcalık ve sorumluluk olduğunu vurguladı.

Dört başbakan, Güneydoğu Avrupa ülkeleri arasında iyi komşuluk ilişkilerini sürdürme ve işbirliğini teşvik etme konusundaki kararlılığa vurgu yaptı.

Rusya’nın Ukrayna işgali sonrasında bölgedeki siyasi istikrarı bozmaya yönelik milliyetçi ve popülist söylemlerin arttığı kaydedildi.

Avrupa’da güvenlik endişesinin hat safhada olduğu bir dönemde, Güneydoğu Avrupa ülkeleri arasında ortak güvenlik mekanizmalarının oluşturulması gerekliliğine vurgu yapıldı.