Dünya

Slovenya Başbakanı: Her zaman Türkiye ile diyalog kurmamız gerektiğinin farkında olmalıyız

10 Ekim 2019 Perşembe 22:49 - Son Güncelleme 10 Ekim 2019 Perşembe 22:58

Slovenya Başbakanı Sarec, "Her zaman dikkatli olmamız, her zaman Türkiye ile diyalog kurmamız gerektiğinin farkında olmamız önemli. Her diyalog, her ne kadar bazen düşük seviyede de olsa, hiç diyalog olmamasından daha iyidir" dedi.