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Slovakya'nın yeni başbakanı Igor Matovic oldu
[Igor Matovic | Fotoğraf: AFP]
Slovakya Devlet Başkanı Zuzana Caputova, başbakanlık görevini Basit İnsanlar ve Bağımsız Kişiler Partisi (OLANO) lideri Igor Matovic'e verdi.
Ayrıntılar geliyor...
Etiketler: Slovakya Başbakanı igor matovicSon Güncelleme: 21 Mart 2020 Cumartesi 15:53
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