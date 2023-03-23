Haber Giriş: 23 Mart 2023 Perşembe 20:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Slovakya 4 Sovyet yapımı Mig-29 tipi jetleri Ukrayna'ya teslim etti
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]
Slovakya Savunma Bakanı Jaroslav Nad, Ukrayna’ya gönderilecek 13 Sovyet yapımı "Mig-29" tipi savaş uçakların ilk 4'ünün teslim edildiğini açıkladı.
Slovakya Savunma Bakanı Jaroslav Nad, Twitter’dan yaptığı açıklamada, ilk 4 Mig-29’un Ukrayna’ya teslim edildiği bilgisini paylaştı. Nad, "(Jetlerle) Çok sayıda yaşam korunabilir ve Putin’in saldırganlığından, Ukrayna’nın topraklarını ve altyapısını korumasına yardımcı olur." ifadesini kullandı.
Slovakya'nın, Ukrayna’nın ihtiyaç duyduğu sürece yardım göndermeyi sürdüreceğini kaydeden Nad, Rusya tarafından topraklarına saldırılan Ukrayna'nın desteği hak ettiğini belirtti.
Eylül 2022’de kullanımdan kaldırdığı 13 Sovyet yapımı "Mig-29" jetleri, Ukrayna’ya hibe etme düşüncesine yeşil ışık yakan Slovakya, 17 Mart’ta bu savaş uçaklarının Kiev yönetimine verilmesi kararı almıştı.
Etiketler: Ukrayna
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