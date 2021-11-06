Batı Şeria'da Surif Belediye Başkanı İyad Hamidad, "Sivil Yahudi işgalciler El Halil'in kuzeyindeki vatandaşların evlerine taşlarla saldırdı ve ateş açtı." açıklamasını yaptı.

Olayda ölü ya da yaralı olmadığını belirtilirken, saldırı nedeniyle Filistinlilerin evlerinde maddi hasar oluştu.

Hamidad, sivil Yahudi işgalcilerin Halhul beldesinde tarım için kullanılan bir kulübeyi yaktığının ve zeytin toplayan çiftçilere de saldırdığının altını çizdi.

45 zeytin ağacı kesildi

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Batı Şeria'nın kuzeyindeki Yahudi Yerleşim Birimleri Dosyası Sorumlusu Gassan Daglas, sivil Yahudi işgalcilerin saldırılarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Nablus kentine bağlı Burin beldesinde 45 zeytin ağacının kesildiğini ifade eden Daglas, olayın gerçekleştiği bölgenin yakınlarında Yitzar yerleşim biriminin bulunduğunu kaydetti.

Daglas, Kalkilya ilinin Kefr Kaddum beldesinde de sivil Yahudi işgalcilerin zeytin hasadını çaldığı bilgisini verdi.

Sivil Yahudi işgalcilerin Filistinlilere saldırıları

İşgal altındaki Filistin toprakları üzerinde ikamet eden sivil Yahudi işgalciler, sık sık Batı Şeria'da Filistinli çiftçilerin en önemli geçim kaynağı olan zeytin ağaçlarını kesiyor veya ateşe veriyor.

Sivil Yahudi işgalciler, buna ek olarak özellikle zeytin hasat döneminde zaman zaman Filistinli çiftçilere saldırıyor.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 450 bine yakın sivil Yahudi işgalci, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.