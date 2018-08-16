  • 16 AĞUSTOS 2018, PERŞEMBE

TRT Haber

  • DOLAR 5.985
    EURO 6.842
  • BIST 90262.95
    ALTIN 225.001
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Sisi, "para karşılığı vatandaşlık yasası"nı onayladı

Sisi, "para karşılığı vatandaşlık yasası"nı onayladı

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, ülkede son aylarda tartışmalara yol açan "banka mevduatı karşılığında yabancılara Mısır vatandaşlığı" verilmesini düzenleyen yasayı onayladı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Sisi, &quot;para karşılığı vatandaşlık yasası&quot;nı onayladı

Yarı resmi El-Ahbar Gazetesinin haberine göre, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, "Yabancıların ülkeye girişini ve bazılarına banka mevduatı karşılığında Mısır vatandaşlığı" verilmesini düzenleyen ve meclis tarafından kabul edilen yasayı onayladı.

Söz konusu yasanın yatırımı desteklemek amacıyla düzenlendiği belirtiliyor.

Mısır parlamentosu 16 Temmuz'da, ülkede ikamet eden yabancılara herhangi bir Mısır bankasında en az 7 milyon Cüneyh (393 bin dolar) mevduat açması karşılığında vatandaşlık verilmesini öngören yasal düzenlemeyi kabul etmişti.

Kaynak: AA 

Etiketler: mısır, abdulfettah es-sisi, yasa
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER