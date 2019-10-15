Yunanistan'ın Sisam Adası'ndaki mülteci kampında yangın çıktı. Kamptaki gaz tüpleri nedeniyle sık sık patlamalar meydana geldi.

[Fotoğraf: AP]

Yunan basınında yer alan haberlere göre, yangından önce kamp içindeki farklı gruplar arasında kavga çıktı.

Yangın öncesi yaşanan olayda Afgan ve Suriye uyruklu mülteciler bıçak ve kesici aletlerle kavga etti, 3 Suriyeli yaralandı.

[Fotoğraf: AP]

650 kişilik kampta, iltica için başvuru yapmış farklı milletlerden 5 bin 700 kişi yaşıyordu.

Polis, mültecileri adanın merkezine taşıyarak kampı tahliye etti.

[Fotoğraf: AP]

Kaynak: TRT Haber