Dünya
Sırbistan'da göçmenleri taşıyan bot devrildi: 6 kişi kayıp23 Aralık 2019 Pazartesi 14:03 - Son Güncelleme 23 Aralık 2019 Pazartesi 14:08
Sırbistan'dan Hırvatistan'a geçmeye çalışan düzensiz göçmenleri taşıyan botun Tuna Nehri'nde devrilmesi sonucu 6 göçmen kayboldu.
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Sırbistan-Hırvatistan sınırındaki Karavukovo kasabası yakınlarında meydana gelen olayda, görgü tanıklarının ifadelerine göre, düzensiz göçmenleri taşıyan bot Tuna Nehri'ni geçmeye çalışırken devrildi.
Sombor polisinden yapılan yazılı açıklamada, botta 15 düzensiz göçmenin bulunduğu belirtilerek olayın hemen ardından Tuna Nehri'nde arama ve kurtarma çalışmalarına başlandığı kaydedildi.
Sırbistan Radyo ve Televizyonunun (RTS) haberine göre ise olayda aralarında 2 çocuğun da bulunduğu 6 göçmen kayboldu.
Kaynak: AA
Etiketler: göçmen botu Sırbistan hırvatistan