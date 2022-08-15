Haber Giriş: 15 Ağustos 2022 Pazartesi 14:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sırbistan'da 2. Dünya Savaşı'ndan kalma top mermisi bulundu
Sırbistan'ın başkenti Belgrad'ın Borca bölgesinde, 2. Dünya Savaşı'ndan kalma bir top mermisi bulunduğu bildirildi.
Sırbistan medyasında yer alan haberlere göre, başkent yakınlardaki Borca'da 2. Dünya Savaşı'ndan kalma bir top mermisi bulundu.
Sırbistan İçişleri Bakanlığınca yapılan açıklamada da Borca'da yol yapım çalışmaları sırasında bulunan top mermisinin usulüne uygun şekilde güvenli bir bölgeye taşındığı ve imha edildiği kaydedildi.
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