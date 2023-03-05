Haber Giriş: 5 Mart 2023 Pazar 10:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sırbistan Türkiye'deki depremzedeler için yardım gönderdi
[Fotograf: AA]
Sırbistan, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen afetzedeler için hazırlanan ayni yardımları Türkiye'ye yolladı.
Sırbistan hükümetince hazırlanan ayni yardımlar, Türk Hava Yolları (THY) kargo uçağıyla, başkent Belgrad'daki Nikola Tesla Havalimanı'ndan, Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Hami Aksoy ve eşi Canan Parmaksızoğlu Aksoy'un katılımıyla Türkiye'ye gönderildi.
Yardım kolilerinde çadır, battaniye, ısıtıcı, jeneratör ve mutfak setlerinin bulunduğu ve yardımların hafta boyunca THY kargo uçağıyla Türkiye'ye ulaştırılacağı açıklandı.
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