Dacic, başkent Belgrad'da katıldığı yerel bir televizyon kanalında, Sırbistan-Kosova ilişkilerine dair açıklamalarda bulundu.

Sırbistan Dışişleri Bakanı, "Önümüzdeki günlerde Kosova'nın kuzeyindeki gerilimi azaltmak için çalışacağız ancak bundan sonra Brüksel Anlaşması'nın temelleri üzerine konuşabiliriz." dedi.

Kosova'nın kuzeyindeki kurumlardan istifa eden Sırpların durumunun basit olmadığına işaret eden Dacic, "Sırpların kurumlara geri dönecek yeri ve yolu yok. Uluslararası toplumun temsilcileri şu anda en büyük sorunun (Kosova Başbakanı Albin) Kurti olduğunu açıkladı. Ayrıca Kurti iktidardayken Brüksel Anlaşması'nın saygı duyulacak hiçbir durumunun olmayacağına inanıyorlar." ifadesini kullandı.

"Diyaloğa geri dönmeye çalışıyoruz"

Sırbistan Savunma Bakanı Milos Vucevic de Kosova'nın kuzeyindeki Sırpların konumu söz konusu olduğunda ülkesinin içinde bulunduğu durumun basit olmadığını belirterek, şunları kaydetti:

"Sırbistan'ın 'kırmızı çizgileri' var ve bu, bugün görünür ve herkes için net öyle ki kimse yanılgıya kapılmasın. Sırbistan'ın ne yaptığını bilmediği, planlarının olmadığı, olayların gelişimine bağlı bir stratejisinin olmadığı varsayımı son derece yanlış. Sadece kibar davranıp, Kurti gibi insanlarla, ne kadar rahatsız edici olursa olsun, diyaloğa geri dönmeye çalışıyoruz."

Vucic'in açıklama yapması tahmin ediliyor

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in bu akşam yerel saatle 21.00'de ülkesinin NATO'nun Kosova Gücü'ne (KFOR) Sırp ordusu ve polisinin Kosova'nın kuzeyine konuşlandırılması talebine ilişkin açıklama yapması bekleniyor.

Kosova -Sırbistan gerginliği

Sırp nüfusun yoğun yaşadığı Kosova'nın kuzeyindeki 4 belediyede 18 Aralık'ta yapılması planlanan erken genel seçim öncesi, iki ülke, bir kez daha karşı karşıya gelmişti.

Kosova'nın, seçim öncesi bölgedeki güvenliği sağlamak amacıyla ülkenin kuzeyindeki yoğun Sırp nüfuslu bölgelerde güvenlik güçlerinin mevcudiyetini artırması ise iki ülkenin karşılıklı gerilmesine neden olmuştu.

Kuzeyde yaşanan olayların ardından Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, erken yerel seçimlerin Nisan 2023'e ertelendiğini duyurmuş ancak bu karar bölgedeki gerginliği düşürmemişti.

Eski Sırp polis memuru Dejan Pantic'in gözaltına alınmasının ardından Kosovalı Sırplar ülkenin kuzeyine barikatlar kurmuş, AB Hukukun Üstünlüğü Misyonu (EULEX) gece devriyesi sırasında saldırıya uğradığını savunmuştu.

AB, NATO ve ABD Kosova'nın kuzeyindeki gerginliğin düşürülmesi ve barikatların kaldırılması çağrısında bulunuyor.

Sırbistan, 2008'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Kosova'yı kendi toprağı olarak görüyor.

Belirli aralıklarla karşı karşıya gelen Sırbistan ve Kosova, AB arabuluculuğunda 2011'de başlatılan Belgrad-Priştine Diyalog Süreci kapsamında ilişkilerin normalleşmesi ve nihayetinde iki ülkenin birbirini tanıması için ortak bir yol bulmaya çalışıyor.​​​