Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'ten, Kosovalı Sırplara NATO ile çatışmamaları çağrısı

Vucic, Kosova'nın kuzeyindeki Zveçan Belediyesi önünde Kosovalı Sırplar ile NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü (KFOR) birlikleri arasında yaşanan arbedenin ardından başkent Belgrad'da basın toplantısı düzenledi.

Kosovalı Sırpların, Kosova Başbakanı Albin Kurti'nin "emriyle" seçilen belediye başkanlarına olan memnuniyetsizliklerini dile getirmek için toplandıklarını söyleyen Vucic, "Aylardır, Kurti'nin tek amacının çatışma olduğunu ve bölgede kan dökülmesini amaçladığını anlatmaya çalıştım. Tam da istediği gibi oldu ve Sırplar ile NATO karşı karşıya geldi" dedi.

Vucic, bugünkü gerginliğe ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"KFOR, Kosova Özel Birliklerine ait araçların etrafında bulunan Sırpların dağılmasını istedi. Bu talebin yerine getirilmemesi üzerine KFOR ve Sırplar arasında arbede yaşandı. Ancak, Kosova Özel Birliklerine ait bir asker, bakın KFOR değil, diz çökme pozisyonunda elindeki tüfekle ateş açtı. İki kurşun bir Sırp'ı yaraladı. Sırplar da bunu üzerine taşlarla cevap verdi."

52 Sırp, 41 KFOR askeri yaralandı

Yaşanan arbedenin ardından 52 Kosovalı Sırp'ın yaralandığını aktaran Vucic, "Biri ağır yaralı, 3 kişi de yoğun bakımda. 41 KFOR askeri de yaralandı" diye konuştu.

Vucic, Sırbistan ordusunun, Kosova sınırında "gerekli görülen" yerlerde konuşlandığına işaret ederek, "Bu gece onları da ziyaret edeceğim. Avrupa Birliği (AB) yetkilileriyle sürekli iletişim halindeyim." ifadelerini kullandı.

Sırbistan'ın barışı korumak için elinden geleni yapacağını vurgulayan Vucic, "Kosovalı Sırplara, NATO ile çatışmaya girmemeleri çağrısında bulunuyorum. Gösteri düzenleyeceksiniz lütfen bunu barışçıl yöntemlerle yapın" dedi.

Vucic, uluslararası kurumlara da Kurti'nin yapmak istediklerini anlamaları noktasında uyarıda bulunarak, "Kosova'daki Sırpların ölmesine, sürgün edilmesine izin vermeyeceğiz. Bugün size anlattıklarımın hepsi gerçek." diye konuştu.

Protestolar düzenleniyor

Son günlerde gerilimin arttığı Kosova'nın kuzeyindeki Sırplar, yeni Arnavut belediye başkanlarının göreve başlamasını engellemek için Zveçan, Zubin Potok ve Leposaviç'teki belediye binaları önünde toplanarak protesto düzenliyor.

Kosova polisinin belediye binalarından çekilmesini ve yeni seçilen Arnavut belediye başkanlarının görevlerine başlamamasını talep eden Sırplar, sabah polis kordonunu aşarak belediye binalarına girmeye çalışmıştı.

Kosova polisi ve KFOR, belediye binalarını tel örgülerle çevirmiş ve bölgedeki personel sayısını artırmıştı.

Kosovalı Sırplar, akşam saatlerinde ise KFOR askerleri ile karşı karşıya gelmiş, arbede yaşanmıştı. KFOR, Zveçan Belediyesi önünde bulunan kalabalığı göz yaşartıcı gaz kullanarak dağıtmaya çalışmış, protestocular KFOR güçlerine sert cisimler atarak karşılık vermişti.

Kosova'nın kuzeyindeki gerginlik

Kosova'nın kuzeyinde çoğunlukla Sırpların yaşadığı Leposaviç, Zveçan ve Zubin Potok belediyelerinde polisin görevlendirilmesine karşı çıkan Kosovalı Sırplar ile güvenlik güçleri arasında 26 Mayıs'ta da arbede yaşanmıştı. Arbedede 5 polisin hafif yaralandığı ve 4 ekip aracının zarar gördüğü duyurulmuştu.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'in orduya "Hazır ol" emri verdiği ve ordu mensuplarının Kosova sınırına hareket ettiği belirtilmişti.

23 Nisan'da bölgede yapılan olağanüstü yerel seçimleri Arnavut siyasi partilerinin adayları kazanırken seçimler, bölgede çoğunluğu oluşturan Kosovalı Sırplar tarafından boykot edilmişti. Kosova Merkez Seçim Komisyonu, bölgede kayıtlı 45 bin 95 seçmenden sadece 1567'sinin (yüzde 3,47) oy kullandığını açıklamıştı.

Sırbistan-Kosova ilişkileri

Kosova, 117 ülke tarafından "bağımsız devlet" olarak tanınmasına rağmen kuzeyinde devam eden etnik gerginlikler ve Birleşmiş Milletlere üye olamaması nedeniyle "Avrupa'nın donmuş ihtilaf bölgelerinden biri" şeklinde nitelendiriliyor.

Sırbistan, 2008'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Kosova'yı kendi toprağı olarak görüyor.

Belirli aralıklarla karşı karşıya gelen Sırbistan ve Kosova, AB arabuluculuğunda 2011'de başlatılan Belgrad-Priştine Diyalog Süreci kapsamında ilişkilerin normalleşmesi ve nihayetinde iki ülkenin birbirini tanıması için ortak yol bulmaya çalışıyor.