Başkent Dakar'a ulaşan Sinopharm aşıları, Cumhurbaşkanı Macky Sall tarafından karşılandı. Aşılar için yaklaşık 4 milyon dolar ödendiğini belirten Sall, ulusal çapta aşılama kampanyasının gelecek günlerde başlayacağını açıkladı.

Sall, Senegal'in COVID-19 Aşıları Küresel Erişim Programında (COVAX) yer aldığını hatırlatarak, diğer aşılarla ilgili de araştırma aşamasında olduklarını söyledi.

Hedef, 3,5 milyon kişinin aşılanması

Kampanya kapsamında, ilk olarak sağlık çalışanları, 60 yaş üstü kişiler ve kronik hastalığı olanlar aşılanacak.

COVAX kapsamında gönderilecek 1 milyon 296 bin doz AstraZeneca aşısının da yıl sonuna kadar kullanılması bekleniyor. Yaklaşık 16 milyon nüfuslu Senegal'de, 3,5 milyon kişinin aşılanması hedefleniyor.

Vaka sayısı 32 bini geçti

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte 328 kişi COVID-19'a yakalandı ve 12 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

Böylece ülkede salgının başından bu yana COVID-19'a yakalananların sayısı 32 bin 9'a, hayatını kaybedenlerin sayısı da 781'e çıktı.