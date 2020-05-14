Channel News Asia'nın haberine göre, Sağlık Bakanlığı, ülkede son 24 saatte 752 COVID-19 vakasına rastlandığını ve ülkede tespit edilen toplam vaka sayısının 26 bin 98'e ulaştığını açıkladı.

Yeni vakalardan yalnızca 2'sinin Singapur vatandaşı veya ülkede sürekli ikamet edenlerden olduğu, geri kalan çoğunun ise yabancı işçi misafirhanelerinde kalan çalışma iznine sahip kişilerden oluştuğu belirtildi.

Singapur'da bugüne kadar COVID-19 nedeniyle 21 kişi yaşamını yitirdi.

Ülkede, virüs tespit edilen 4 bin 809 kişi iyileşirken, 21 bin 268 kişinin tedavisi sürüyor.

Singapur'da, kuaförler, çamaşırhaneler, bazı gıda perakendecileri ile evcil hayvan malzemeleri satışı yapan iş yerleri gibi bazı işletmeler 12 Mayıs'ta kademeli açılmaya başlamıştı.

"Yabancı işçi misafirhaneleri" salgının odağında

Singapur, Güneydoğu Asya'daki merkezi konumu dolayısıyla virüsün ilk yayıldığı ülkelerden biri olmasına karşın vaka sayısı ve can kayıplarının görece az olmasıyla dikkati çekiyordu.

Ülke içinde kitlesel hareketliliği azaltmaya yönelik tedbirlerin erken uygulanmasının yanı sıra tekil vakaların temas geçmişlerinin izinin sürülmesi, salgının yayılımını azaltmıştı.

Buna karşın yabancı işçiler arasında görülen vakalar, salgına yeni bir ivme kazandırmıştı.

Ülkede 16 Nisan'dan bu yana yoğunlaşan günlük vaka sayısındaki artışın, hijyen şartları yetersiz pansiyonlarda kalan yabancı işçiler arasında görüldüğü belirtilmişti.