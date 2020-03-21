Sağlık Bakanı Gan Kim Yong, yaşamını yitirenlerden birinin 75 yaşında Singapurlu bir kadın, diğerinin ise 64 yaşındaki bir Endonezya vatandaşı olduğunu ifade etti.

Singapur genelinde şimdiye kadar 385 Kovid-19 vakası görüldü.