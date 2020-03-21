Haber Giriş: Kaynak: AA
Singapur'da koronavirüsten ilk ölüm
Güneydoğu Asya ülkesi Singapur'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle iki kişi hayatını kaybetti.
Sağlık Bakanı Gan Kim Yong, yaşamını yitirenlerden birinin 75 yaşında Singapurlu bir kadın, diğerinin ise 64 yaşındaki bir Endonezya vatandaşı olduğunu ifade etti.
Singapur genelinde şimdiye kadar 385 Kovid-19 vakası görüldü.
Etiketler: koronavirüs singapurSon Güncelleme: 21 Mart 2020 Cumartesi 07:54
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