Haber Giriş: 8 Ekim 2021 Cuma 12:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Singapur, İstanbul'a haftalık sefer sayısını 3'e çıkaracak
[Fotoğraf: AA]
Singapur Hava Yolları, 1 Kasım itibarıyla İstanbul'a haftalık 2 olan sefer sayısını 3'e çıkartacak.
Singapur Hava Yolları, bu olağandışı zamanlarda sağlık ve güvenlik tedbirlerinin artırıldığı, uçuşundan varış noktasına kadar yolcuların sağlığını korumak amacıyla sürekli yeni adımlar atıldığını paylaştı.
1 Kasım itibarıyla 2 olan haftalık sefer sayısı 3'e çıkarılacak.
Seferler, pazartesi, perşembe, cumartesi günleri karşılıklı yapılacak.
Yolcuların uçuş tarifeleri için "https://www.singaporeair.com/en_UK/tr/media-centre/news-alert/?id=k88gnin9" adresinden detaylı bilgiye ulaşacağı aktarıldı.
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