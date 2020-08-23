Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber, AA
Sinabung Yanardağı kül püskürtmeye devam ediyor
Endonezya'nın Sumatra Adası'ndaki Sinabung Yanardağı kül püskürtmeye devam ediyor.
Yanardağdan püsküren kül ve duman yaklaşık 1000 metre yüksekliğe ulaştı.
Yetkililer, bölgede yaşayanların yanardağdan 5 kilometre uzakta kalmalarını istedi.
Hava ulaşımında aksama yaşanmadığı ifade edildi.
[Fotoğraf: Reuters]
Yaklaşık 400 yıl sonra 2010'da yeniden faaliyete geçen Sinabung Yanardağı'nda 2014 ve 2016'da yaşanan patlamalarda 23 kişi yaşamını yitirmişti.
"Pasifik Ateş Çemberi" olarak adlandırılan deprem ve volkan kuşağındaki Endonezya'da 130 aktif yanardağ bulunuyor.
Etiketler: sinabung yanardağı endonezya volkan Sumatra AdasıSon Güncelleme: 23 Ağustos 2020 Pazar 16:37
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