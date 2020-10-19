Yer, Başkent Santiago'daki İtalya Meydanı. Öfkeli kalabalık, hükümet karşıtı gösterilerin yıldönümünde bir kez daha biraraya geldi.

Koronavirüs salgınına rağmen meydanlara inen binlerce kişi, bir yandan hükümeti protesto etti, diğer yandan halka anayasanın değiştirilmesi için yapılacak referanduma katılma çağrısı yaptı.

Gerilimin tırmandığı anlarda bazı göstericilerle polis arasında çatışmalar yaşandı.

Meydandaki bir kilise yağmalandı, kilise çevresi ateşe verildi.

Olaylar sırasında 5 kişi gözaltına alındı.

Şili'de geçen sene gösteriler, başkent Santiago'da metro ücretlerine yapılan zam kararıyla başlamış, ardından birçok kentte yağma olaylarına da yol açan hükümet karşıtı gösteri ve şiddet olaylarına dönüşmüştü.

Olaylarda 23 kişi hayatını kaybetmişti.