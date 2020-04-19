Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, COVID-19 görülen kişi sayısı son 24 saatte 358 artarak 10 bin 88'e ulaştı.

Ülkede bugüne kadar 133 kişi yeni tip koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

Brezilya ve Peru'nun ardından bölgede en yüksek vaka sayısına sahip Şili'de ilk COVID-19 vakası 3 Mart'ta görülmüş, virüs kaynaklı ilk ölüm ise 21 Mart'ta kayıtlara geçmişti.

Nüfusu 18 milyonu aşan ülkede COVID-19 salgını nedeniyle başkent Santiago dahil olmak üzere ülkenin çeşitli bölgelerinde karantina uygulaması, sınırların kapatılması ve okulların tatil edilmesi gibi çeşitli önlemler alınmıştı.

Devlet Başkanı Sebastian Pinera da hastane, sağlık merkezleri ile tıbbi malzemelerin ve hastaların transferine azami güvenlik sağlanmasını öngören ve 90 gün geçerli olacak "Felaket Durumu" ilan edildiğini duyurmuştu.