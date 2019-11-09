Dünya
Şili'de 5 motosikletli polis 1 göstericiyi kovaladı09 Kasım 2019 Cumartesi 16:20 - Son Güncelleme 09 Kasım 2019 Cumartesi 18:32
Şili'de hükümet karşıtı protestolar sırasında bir göstericinin polisten kaçtığı anlar çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı.
Şili'nin başkenti Santiago'da hükümet karşıtı protestolar sırasında 5 motosikletli polis bir göstericinin peşine takıldı, kovalamaca dakikalarca sürdü. Bu sırada, çevredeki binaların balkonlarından tezahürat sesleri yükseldi.
Gösterici, sonunda yol kenarındaki çitleri aşarak kaçtı.
Polis ile gösterici arasında dakikalarca süren kovalamaca, çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı.
Polis ile gösterici arasındaki kovalamacasının görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.
Görüntüler, 4 milyondan fazla izlendi.
Kaynak: TRT Haber