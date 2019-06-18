Ülke basınında çıkan habere göre, ülkenin Bio- Bio ve Puerto Mont bölgelerinde 2 kişi daha ölümcül grip virüsünden öldü.

Buna göre yıl başından bu yana ülke genelinde grip virüsünden dolayı ölenlerin sayısı 24'e yükseldi.

Bölge Sağlık Başkanı Hector Munoz, yaptığı açıklamada, bölgelerindeki virüsün yüksek oranlara ulaştığının altını çizdi.

Munoz, vaka sayısının 495'ten 690'a yükseldiğini ve virüs bulaşanların oranının geçen yıla oranla yüzde 41 arttığını kaydetti.

Virüsün bulaşanların akciğerinde ve solunum yollarında çeşitli rahatsızlıklara yol açtığı ve ölümlere sebebiyet verdiği belirtildi.

Kaynak: AA