Dünya
Şili-Arjantin sınırında 6,1 büyüklüğünde deprem26 Eylül 2019 Perşembe 22:22 - Son Güncelleme 26 Eylül 2019 Perşembe 22:24
Güney Amerika'da Şili-Arjantin sınırında 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezinden (USGS) yapılan açıklamada, merkez üssü Şili'nin başkenti Santiago'nun 980 kilometre güneyinde yer alan Entre Lagos olan 6,1 büyüklüğündeki depremin yerin 128 kilometre altında kaydedildiği bildirildi.
Depremin Osorno, Temuco, Puerto Montt ve Ancud kentlerinde de hissedildiği belirtildi.
Depremin can veya mal kaybına neden olup olmadığı henüz bilinmiyor.
Kaynak: AA
Etiketler: deprem