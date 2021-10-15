Türkçeye "Sil Baştan" olarak uyarlanan Eternal Sunshine of the Spotless Mind isimli filmdeki gibi belirli anılar silinebilir mi?

İngiltere Cambridge Üniversitesi’nden araştırmacılar, ‘shank’ adı verilen bir proteinin nöronlar arasındaki etkisini inceleyerek dikkat çeken sonuçlar elde etti.

Bu protein nöronlar arasındaki bağın ne kadar güçlü olduğunu belirliyor. Propranolol ilacıyla ise anıların değiştirilebilmesine olanak sağlanıyor.

Bu proteinin bozulması halinde anılar değiştirilebilir hale geliyor.

Fareler üzerinde denendi

Bilim insanları Pavlov’un koşullanma deneyine benzer şekilde, farelere elektroşok veren bir düğme kullanılarak düğmeyi korkuyla ilişkilendirilmeleri öğretildi.

Farelere düğme kullanılarak bu hafızaları hatırlatıldı ve hemen ardından propranolol uygulandı.

Farelerde daha önceki deneylerde olduğu gibi hafıza kaybı yaşanmadı.

Araştırmacılar anıların istikrarlı hale gelip gelmediğini belirlemek için ‘shank’ proteinin varlığını kullandı ve istikrarlı olduğu görüldü.

Travma geçiren insanlarda kullanılabilir

Uzun dönem hafıza, isimler, yerler ve olaylar gibi gerçeklere dayalı bellek ve duygular veya beceriler olarak iki kategoriye ayrılıyor.

İçgüdüsel hatıraların değiştirilebileceğine inanan bilim insanları bu tür araştırmaların Travma Sonrası Stres Bozukluğu'ndan muzdarip insanlara yardımcı olabileceğini belirtiyor.

Dr Amy Milton, "Zamanla hayvanlarda anıları değiştirilebilir kılan faktörleri belirleyebileceğimizi ve bunları insan hastalara aktarabileceğimizi umuyoruz” dedi.