ABD'nin New Jersey eyaletindeki bir şahıs, sigortadan para alabilmek için düşme numarası yaptı.

57 yaşındaki şahıs, girdiği kafede bir bardağa buz doldurup, daha sonra bardaktaki buzu yere döktü. Biraz yürüyüp buz döktüğü yere geri dönen adam, kendini yere atarak kafe çalışanları tarafından bulunmayı bekledi.

Yerde yatarken bulunan şahıs, hastaneye kaldırılırken sigorta talebinde bulundu. Bütün yaptıkları güvenlik kameraları tarafından kaydedilen şahıs, sigorta sahteciliğinden gözaltına alındı.

Kaynak: TRT Haber