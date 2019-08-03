Dünya
Sierra Leone sular altında kaldı: 5 ölü
03 Ağustos 2019 Cumartesi 10:22 - Son Güncelleme 03 Ağustos 2019 Cumartesi 10:22
Batı Afrika ülkelerinden Sierra Leone’da meydana gelen sel felaketinde 5 kişi hayatını kaybetti.
Araçlar suya gömüldü, onlarca ev ve iş yeri kullanılamaz hale geldi, bazı bölgelerde limanlar tahrip oldu.
Aralıksız yağış, Sierra Leone’nın başkenti Freetown’da sel felaketine dönüştü.
Meydana gelen su baskınlarında 5 kişi yaşamını yitirdi.
Kaynak: İHA
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