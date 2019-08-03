Araçlar suya gömüldü, onlarca ev ve iş yeri kullanılamaz hale geldi, bazı bölgelerde limanlar tahrip oldu.

Aralıksız yağış, Sierra Leone’nın başkenti Freetown’da sel felaketine dönüştü.

Meydana gelen su baskınlarında 5 kişi yaşamını yitirdi.

Kaynak: İHA