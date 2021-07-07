Avustralya’da delta varyantı korkusu ve yeterli aşılama rakamlarına ulaşılamaması karantina sürecini uzattı.

Yeni Güney Galler Eyalet Başbakanı Gladys Berejiklian, karantinayı 16 Temmuz'a kadar uzatma kararının sağlık tavsiyesi üzerine alındığını söyledi.

Berejiklian, "Kilitlemeyi uzatmamızın nedeni, toplumda hala bulaşıcı olan bir dizi vakadan kaynaklanıyor " dedi.

Sağlık Bakanı Brad Hazzard, "Şu anda içinde bulunduğumuz durum, büyük ölçüde ihtiyacımız olan aşıyı alamamış olmamızdan kaynaklanıyor" dedi.

Okula dönüş ertelendi

Avustralya'nın en büyük şehrini ve yakınlardaki bazı toplulukları kapsayan karantinanın uzatılması, çoğu çocuğun yıl ortası tatilinin ardından gelecek hafta okula dönemeyecekleri anlamına geliyor.

Delta varyantı yayılıyor

Yetkililer, son 24 saatlik dönemde delta varyantının 27 yeni vakada görüldüğünü bildirdi.

Delta varyantı, diğer varyantlardan daha bulaşıcı olarak kabul ediliyor.

Avustralyalı yetişkinlerin sadece %9'u tam olarak aşılanırken, bu da delta varyantının hızla yayılabileceğine dair korkuları arttırıyor.