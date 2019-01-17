Sicilya'nın kuzeyinde yaklaşık 6 bin nüfuslu Sambuca kasabasında göçten dolayı boşaltılan, yıkık ve eski evler, bir euroya satışa sunuldu.

Sambuca Belediye Başkan Yardımcısı Giuseppe Cacioppo, basına yaptığı açıklamada, "Belediye olarak tüm eski evleri bir euroya satışa çıkardık. Eski ve yeni ev sahipleri arasında ara bulucu konumunda değiliz." ifadesini kullandı.

Belediyenin bir euroya ev alanlara koyduğu tek şartın, 3 yıl içinde en az 15 bin euroluk yatırımla restorasyon yapılması olduğu açıklandı. Evi alanların belediyeye 5 bin euro depozito bırakacağı, şartların yerine getirilmesi halinde bu paranın geri ödeneceği bildirildi.

Bazıları deniz manzaralı evlerin 40 ila 150 metrekare olduğu kaydedildi.

Sambuca'dakine benzer bir euroluk ev kampanyaları, geçmişte İtalya'nın Sardunya Adası gibi diğer bazı bölgelerinde de yapılmıştı.

İspanya ve Portekiz gibi Akdeniz ülkelerinde de büyükşehirlere göç nedeniyle birçok köyde eski ve boşaltılmış ev sayısı her geçen gün artıyor. Bu evlerin birçoğu 10 ila 20 bin eurodan satışa çıkarılıyor.

Kaynak: AA