Belçika'nın başkenti Brüksel'de, SETA'nın Avrupa Araştırmaları Direktörü Enes Bayraklı'nın moderatörlüğünde düzenlenen "PKK/YPG’nin Çocuk Savaşçıları" paneli, yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Panele Türkiye'den bağlanan "Diyarbakır Anneleri"nin Temsilcisi Aysel Bozkurt, "Avrupa'daki sivil toplum kuruluşlarından yardım istiyoruz. Bizim çocuklarımızı militan yapanlara destek vermeyin. Tüm anneler olarak çocukların iadesini istiyoruz, Avrupa'dan destek istiyoruz. Bizim evlatlarımızın eli kalem tutsun, silah tutmasın." ifadelerini kullandı.

Bozkurt, HDP'li belediyelere iş için gidenlerin "evden örgüte kaç militan verdiği" sorusuyla karşılaştığını belirterek, terör örgütüne adam vermeyenlere belediyelerde iş de verilmediğini söyledi.

"Çocuklar zorla dağa çıkarılıyor"

"Yoldaşını Öldürmek" ve "Onlar Daha Çocuktu" başlıklı terör örgütü PKK'nın örgüt içi infazlarını ve çocukları nasıl kullandığını içeren kitapların yazarı Aytekin Yılmaz, örgütün 20 bin çocuğu saflarına kattığını belirterek, şöyle dedi:

"1990-2000'de sadece hapishanelerde yetişkin ve çocuk 40 kişi, PKK ve diğer sol örgütler tarafından infaz edildi. Bazı çevreler, çocukların zorla değil, gönüllü gitmiş olabileceğini, bir zorlamanın olmadığını ileri sürüyor. Oysa 18 yaşından küçük bir çocuk, ailesinden izinsiz bankada hesap açamaz, kafeye dahi gidemez. Yani bu çocuklar zorla dağa çıkarılıyor."

İbni Haldun Üniversitesi Öğretim Görevlisi Doç. Talha Köse de öğrencileri radikalleşmeye iten etmenler hakkında bilgi verdi.

Köse, "Öğrenciler, bir sosyal statü kazandığını düşünüyor. O yaşlardaki gençleri bu aşamaya iten en önemli sebeplerden biri, statü kazanma isteği. Politize olan öğrenciler, rol model olarak bilim adamları veya sanatçıları görmüyor, bunun yerine daha çok aktivistlere yöneliyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

"PYD, PKK'nın kardeş kuruluşu"

Avrupa Kürt Çalışmaları Merkezi Başkanı Eva Savelsberg, "PYD, PKK'nın üst düzey yönetimi tarafından kuruldu. Bu da PYD'nin aslında PKK'nın kardeş kuruluşu olduğunun açık göstergesi." vurgusunda bulundu.

Savelsberg, "Suriye Demokratik Güçleri'nin kurulmasının amacı, PKK algısından kurtulmak. PYD'nin kontrol ettiği bölgelerde, herhangi bir basın özgürlüğü bulunmuyor. 2012'den bu yana terör örgütü tarafından 30'dan fazla siyasi öldürüldü. 13 yaşında çocuklar askere alındı." ifadelerini kullandı.

Suriye ve terör uzmanı Kyle Orton da YPG'de bin yabancı kökenli örgüt üyesi bulunduğunu belirterek, "Bunların çoğu 30 yaşın altında. Bazıları komünist görüşlerinden dolayı katılmış durumda. DEAŞ büyüyünce yardım için giden çok yabancı oldu. YPG'nin medyanın yardımı sayesinde eleman bulması daha kolay oldu. Sadece adam öldürmek için ve macera için dahi örgüte katılanlar oldu." diye konuştu.

Kaynak: AA