Cenevre'deki BM İnsan Hakları Konseyi'nde konuşan Serrac, Hafter'in savaş suçlusu olduğunu söyledi.

Serrac, "Bombalar yüzünden çocuklar eğitim haklarını kaybetti." dedi.

Uluslararası tanınırlığı olan hükümetinin barış ve istikrar için her zaman harekete hazır olduğunu vurguladı.

Yeni ortaya çıkan bir rapor da bu açıklamayı doğrular nitelikte.

Rapor, Birleşik Arap Emirliklerinden Hafter'e silah ve askeri malzeme sevkıyatına ışık tutuyor.

Hafter'e 100 kargo uçağı ile silah ve mühimmat

Ulusal Mutabakat Hükümetine bağlı Öfke Volkanı Operasyon sözcülüğüne göre, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) 12 Ocak'tan itibaren, Hafter'e 100 kargo uçağı ile silah ve mühimmat gönderdi.

43 gün süren sevkıyatta toplamda 6 bin 200 tonluk savaş malzemesi taşındı.

Hatta, günde en az 2 sefer yapan bu kargo uçakları, bazen takip sisteminin dışına çıkarak indiği hava üssünü gizlemeye çalıştı.

Paralı askerleri de taşıyorlar

Rapora göre kargo uçakları, Abu Dabi'deki Suveyhan ve Eritre'deki Birleşik Arap Emirliklerine ait Assab hava üslerinden havalandı.

Dahası, bu uçakların bazıları, Libya'nın doğusundaki Birleşik Arap emirliklerine ait Hadim ve Mısır'daki Sidi Barani hava üslerine indi.

Açıklamada, uçakların tek sefer için taşıma kapasitelerine de yer verildi. Buna göre, 17 uçak 120 ton, 83 uçak da yaklaşık 50 ton taşıma kapasitesine sahip.

BAE'den Hafter'e giden bazı kargo uçaklarında paralı askerler olduğu da biliniyor.